Um caminhão carregado com batatas tombou por volta das 16h30 desta sexta-feira (13) no Km 38 da BR-153, região da Serra do Palmital, em Santo Antônio da Platina-PR. O veículo fazia o trajeto entre General Carneiro (PR) e Araxá (MG).

O condutor, natural de Blumenau (SC), foi atendido pela equipe da EPR Litoral Pioneiro e apresentava algia lombar (dor na região lombar), mas estava consciente e orientado, recusando encaminhamento ao pronto-socorro.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local para prestar apoio e controlar o tráfego, já que parte da carga ficou espalhada no acostamento, exigindo atenção redobrada dos motoristas que transitavam pelo trecho.