Traição, agressões e muitas ofensas, marcaram a semana do Dia dos Namorados em um condomínio localizado no bairro Parolin, em Curitiba. Na última quarta-feira (11), uma moradora descobriu uma traição do marido, chegou em casa e ainda encontrou a suposta amante dentro do apartamento. A cena abalou a mulher, que não hesitou em quebrar uma janela e desferir ofensas contra o companheiro.

Durante a confusão, uma moradora do condomínio flagrou o momento de tensão. Nas imagens é possível ver uma mulher com uma faca na mão, ao lado da janela de um apartamento. Bastante revoltada, a mulher grita e quebra pedaços do vidro com auxílio da arma branca.

A mulher com a faca na mão seria a esposa traída. Pelas declarações dela, é possível identificar que o marido está dentro do apartamento, acompanhado da amante.

“Eu sou mulher. Eu fui mulher pra você. Eu cuidei de você pra hoje você fazer isso pra mim. Isso só mostra o quão lixo você é!”, grita a mulher do lado de fora do apartamento.

Em outro trecho da gravação, é possível ver que a suposta amante sai do apartamento, mas é agredida pela esposa do homem. Outras mulheres ajudam nas agressões e chegam a arrancar a roupa da amante.

Logo na sequência, alguns homens se aproximam e encerram as agressões.

