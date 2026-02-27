Assista o vídeo 👇

Na manhã desta quinta-feira, 26 de fevereiro, um caminhoneiro protagonizou uma cena de risco na BR-381, em Itatiaiuçu, região central de Minas Gerais. O veículo que ele conduzia apresentou falha nos freios durante a descida da serra de Santa Terezinha, no sentido São Paulo–Belo Horizonte.

Segundo relato do motorista, ao perceber que não conseguiria controlar o caminhão, ele aguardou até alcançar um trecho em linha reta, na altura da comunidade de Pinheiros, e decidiu saltar do veículo em movimento. Logo em seguida, o caminhão saiu da pista e parou fora da rodovia.

Apesar da gravidade da situação, o condutor sofreu apenas escoriações leves. Equipes da concessionária Arteris Fernão Dias e da Polícia Rodoviária Federal foram acionadas e prestaram atendimento imediato no local, garantindo a segurança da via e prestando suporte ao motorista.

O episódio reforça os riscos enfrentados diariamente por profissionais do transporte rodoviário e a importância da manutenção preventiva dos veículos que circulam pelas estradas brasileiras.