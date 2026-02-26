Na tarde desta quarta-feira, o humorista Marquito, de 65 anos, sofreu um acidente de motocicleta na região da Vila Gustavo, Zona Norte da capital paulista. Conhecido por suas participações no Programa do Ratinho, exibido pelo SBT, o artista teria perdido o controle da moto após um mal súbito.

De acordo com relatos, Marquito caiu desacordado na via e acabou atingindo outra motocicleta conduzida por um enfermeiro. O profissional prestou os primeiros atendimentos imediatamente e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que encaminhou o humorista para um hospital da região. Ele permanece internado em coma induzido.

Até o momento, não há boletim médico oficial sobre o estado de saúde do artista. O SBT também não divulgou posicionamento sobre o ocorrido. Novas informações devem ser atualizadas nas próximas horas.

Marquito é figura conhecida do público brasileiro por seu estilo irreverente e pela longa trajetória ao lado de Carlos Massa, o Ratinho, sendo um dos nomes mais lembrados do elenco do programa.