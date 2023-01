Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma mulher de 47 anos morreu na noite deste sábado (28) após ser atingida por uma caminhonete na marginal da rodovia PR-218, em Carlópolis, no norte do Paraná.

Segundo informações da PRE (Polícia Rodoviária Estadual), a pedestre estava caminhando pelo local acompanhada de um homem de 58 anos, que não ficou ferido. Já a mulher foi atropelada e o motorista da caminhonete Toyota/Hilux fugiu sem prestar socorro.

O trecho da rodovia tem pista simples e no momento do acidente não chovia. A polícia trabalha na identificação do motorista.