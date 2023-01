Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Quem gosta de um ovo frito, cozido ou omelete anda preocupado se um dos principais alimentos na rotina do brasileiro pode sumir das prateleiras.

Isso por causa da crise nos Estados Unidos, Reino Unido e Portugal, que já sofre com a escassez dos ovos de galinha disponíveis nas prateleiras dos mercados para atender a demanda pelo produto.

De acordo com o Estadão, o surto de gripe aviária é o principal responsável pela crise nos Estados Unidos e na Europa, mas o problema se acentua no Velho Continente como um reflexo da Guerra da Ucrânia, que aumentou os custos dos grãos e da energia elétrica.

No Brasil, a principal preocupação é com o preço que pode disparar com a menor produção global, mas o País está fora do risco quando o assunto é a chegada da gripe aviária. Mas, o ovo de galinha pode ficar mais “salgado” no bolso do consumidor brasileiro.