A recente elevação de patente de Carlos Ricelli Leal para tenente-coronel marca um novo momento em sua trajetória dentro da Polícia Militar do Paraná.

A mudança consolida sua atuação no 2º Batalhão da PM, sediado em Jacarezinho, onde já exercia papel de liderança nas atividades da corporação.

Antes ocupando o posto de major e função de subcomandante, Leal vinha desempenhando, na prática, a condução das ações da unidade de forma provisória. Com a promoção, ele passa a integrar o grupo de oficiais superiores, assumindo responsabilidades ainda mais amplas tanto na área operacional quanto administrativa.

Informações repassadas pelo setor de comunicação do batalhão indicam que, nas divulgações recentes, o nome do oficial já aparece diretamente associado à chefia das operações. A rotina de trabalho inclui acompanhamento próximo das equipes nas ruas, participação em ações estratégicas e presença ativa em operações com unidades especializadas, como a ROTAM.

Embora o comando formal do 2º BPM ainda esteja ligado ao tenente-coronel Márcio Jaquetti, a atuação diária de Leal tem evidenciado seu papel central na gestão do batalhão, com destaque para seu estilo de liderança participativa e foco nas ações de segurança.

A promoção é vista como resultado do desempenho ao longo da carreira e contribui para o fortalecimento da estrutura da Polícia Militar na região, impactando diretamente nas estratégias de policiamento e na segurança da população local.