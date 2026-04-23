Uma sequência de furtos que vinha assustando comerciantes de Jacarezinho (PR), teve um desfecho nesta quarta-feira (22). Um jovem de 19 anos foi preso pela Polícia Civil, suspeito de cometer ao menos dez crimes contra estabelecimentos comerciais da cidade nas últimas semanas.

Série de furtos gerava prejuízo e insegurança

Segundo a 12ª Subdivisão Policial (SDP), o suspeito agia principalmente durante a madrugada e utilizava uma marreta para quebrar portas de vidro (blindex), invadindo os locais e levando diversos produtos.

As ações criminosas ocorreram entre o fim de fevereiro e o mês de março, atingindo diferentes pontos comerciais da cidade. Entre os casos investigados, estão:

25/02: Furto na Panificadora Pão & Cia (bebidas e sorvetes);

06/03: Tentativa na Loja Motocross e furto na Selaria SS;

21/03: Furto de máquinas elétricas na Loja Avilux;

25/03: Invasão à Lanchonete Parada do Salgado;

26/03: Furto na Polaco Modas;

27/03: Nova tentativa frustrada na mesma lanchonete;

28/03: Furto na Loja Vivo;

29/03 e 31/03: Ataques ao Supermercado Super Center e à Pizzaria Donatello.

De acordo com a polícia, o próprio suspeito confessou a autoria dos crimes durante a investigação.

Prisão e investigação policial

A prisão foi realizada no bairro Jardim Panorama, na Rua Adalberto Alves da Silva, após cumprimento de mandado de prisão preventiva.

Durante a abordagem, os agentes relataram que o jovem apresentava sinais de confusão mental. Após ser contido, ele foi informado sobre a decisão judicial e encaminhado para exames de rotina.

Na sequência, o suspeito foi levado para a Cadeia Pública de Jacarezinho, onde permanece à disposição da Justiça.

Impacto no comércio local e resposta das autoridades

A sequência de ataques vinha gerando preocupação entre comerciantes, principalmente pelos prejuízos causados e pela recorrência das invasões.

O delegado adjunto Tristão Antônio Borborema de Carvalho destacou a importância da operação:

“A atuação firme e técnica dos nossos agentes foi crucial para cessar essa sequência de ataques ao comércio local, demonstrando que a custódia também tem papel fundamental na preservação da ordem pública e na proteção do patrimônio.”