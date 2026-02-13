A partir desta sexta-feira (13), a BR-277 entre Curitiba e o Litoral do Paraná terá movimento intenso de veículos. A situação deve se estender por todo o feriado de Carnaval até a Quarta-feira de Cinzas (18) e a EPR Litoral Pioneiro, responsável pelo trecho, prepara uma operação especial para o período. O objetivo é garantir a fluidez da rodovia e a segurança dos usuários que irão curtir a folia. Para isso, a sinalização será reforçada e o atendimento operacional ampliado.

A concessionária prevê que mais de 260 mil veículos irão circular pelos dois sentidos da praça de pedágio de São José dos Pinhais na BR-277 durante todo o feriado. A expectativa é que 120 mil veículos sigam em direção às praias do Paraná e os dias de maior movimento na rodovia serão:

sexta-feira, com 46 mil veículos passando pela praça de pedágio, entre eles 31 mil veículos no sentido Paranaguá com horário de pico entre 18h e 22h;

sábado (14), quando devem circular 48 mil veículos pela BR-277, sendo 27 mil veículos em direção ao Litoral. O horário de pico é esperado entre 7h e 12h;

terça-feira (17), com 46 mil veículos na rodovia e 33 mil retornando em direção a Curitiba, com maior movimento entre 18h e 22h;

quarta-feira, quando a concessionária espera movimento de 41 mil veículos, sendo 27 mil no sentido capital, e horário de pico estimado entre 7h e 12h.

A sinalização será reforçada em pontos estratégicos do trecho entre Curitiba e as praias do Paraná, para que conversões e retornos sejam realizados com segurança pelos motoristas, em especial no acesso da PR-508 à BR-277 e da PR-407 aos balneários de Pontal do Paraná, além do retorno na praça de pedágio.

“A prioridade da EPR Litoral Pioneiro é garantir que os usuários tenham segurança ao circularem pelas rodovias e cheguem sem contratempos a seus destinos para aproveitarem o feriado de Carnaval. O Litoral do Paraná será o trecho da concessão que terá maior movimento no período e temos tido sucesso com a estratégia que estamos adotando e constantemente incrementando”, comenta o gerente de Operações da concessionária, Fernando Milléo.

O projeto Trânsito+ estará na rodovia com abordagens aos usuários e orientações sobre condutas seguras, entre elas o uso do cinto de segurança e cadeirinha para crianças, importância da manutenção dos veículos e programação para uma viagem com segurança. “A participação dos usuários também é essencial para uma convivência segura no trânsito das rodovias, com respeito à sinalização e aos limites de velocidade, e não consumir bebidas alcoólicas antes de dirigir”, destaca Milléo.

Novidade no atendimento

Durante todo o feriado a estrutura de atendimento operacional da concessionária será reforçado conforme a estratégia da Operação Verão e permanecerá à disposição dos usuários 24 horas pelo número de emergência 0800 277 0153, que também atende pelo WhatsApp.

Serão ampliadas as frotas de ambulâncias, guinchos, caminhões-pipa, veículos de apoio e serviços extras. Também estarão em ação a motocicleta que circula pela rodovia para garantir atendimento ágil de socorro e a van de transporte de usuários que tiverem problemas em seus veículos, levando-os até pontos de apoio caso seja necessário o recolhimento dos automóveis pelo guincho.

A novidade durante o Carnaval é o atendimento especializado a veículos elétricos, em uma parceria com o Senai. Motoristas de automóveis elétricos que apresentarem pane no trecho de Serra do Mar poderão contar com o serviço da van para recarga emergencial dos veículos.

Além das bases de apoio aos usuários localizadas nos kms 11, em Paranaguá, 35, em Morretes, e 61, em São José dos Pinhais, a concessionária irá montar no km 40,600 da BR-277 uma base extra de apoio operacional aos usuários que seguem em direção à capital, com atendimento mecânico e pré-hospitalar, além de água e banheiros.

Na praça de pedágio de São José dos Pinhais o atendimento será ampliado e os usuários poderão utilizar três pistas para pagamento automático com AVI/TAG em cada sentido da rodovia, até 10 cabines manuais, cabines de autoatendimento e “papa-filas” para os momentos com fluxo intenso.

Além da praticidade em passar pela praça de pedágio por pistas exclusivas, os motoristas que optam pelo pagamento automático com TAG também recebem 5% de desconto com o Desconto Básico de Tarifa. Os veículos de passeio recebem ainda redução progressiva no valor da tarifa a cada passagem pela praça no mesmo sentido e no mesmo mês calendário com o Desconto de Usuário Frequente. Estão disponíveis ainda as modalidades de pagamento em dinheiro, cartão de débito e crédito e PIX.