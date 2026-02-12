O melhor jeito de brincar o Carnaval é em segurança. Na festa da alegria em que os blocos de foliões tomam as ruas e avenidas de diversas cidades, a Copel alerta para cuidados importantes com a rede elétrica.

“O itinerário dos trios elétricos deve ser planejado com antecedência, em conjunto com as autoridades de segurança. É importante que em todo o percurso seja respeitada a distância segura da rede aérea de energia considerando sempre a altura total, somado o veículo e os equipamentos”, recomenda o gerente-executivo de Segurança do Trabalho na Copel, Helio Fernandes de Carvalho Macedo Filho.

“É preciso evitar trafegar com trios elétricos por ruas estreitas e arborizadas, e sob nenhuma hipótese tocar em cabos aéreos, nem tentar suspendê-los com o auxílio de objetos”, completa o gerente-executivo de Segurança do Trabalho na Copel. O especialista alerta que podem ser severos os efeitos do contato com a eletricidade envolvendo choques elétricos, curtos-circuitos, entre outros.

“A eletricidade é invisível e pode ser fatal. Por isso, é necessário ter atenção na montagem e circulação de estruturas altas que possam se aproximar da rede de energia, bem como evitar o lançamento de materiais metálicos sobre a rede, como alguns tipos de serpentinas e hastes de celulares, entre outros. A prevenção de acidentes é o primeiro passo, mas é importante também saber o que fazer no caso de ocorrências”, explica.

Hélio Macedo destaca ainda que em situações de risco, como em dias de chuva, deve-se também redobrar a atenção com pisos molhados em deslocamentos das estruturas montadas para as festas de Carnaval próximos de cabos de energia. “Se ocorrer contato com a rede elétrica é necessário manter distância segura e acionar a Copel para que seja feito o desligamento”, observa.

EMERGÊNCIAS – É fundamental que se mantenha distância das redes de energia para evitar acidentes que podem ser fatais. Em caso de emergências, o 0800 51 00 116 da linha direta da Copel pode ser acionado de qualquer telefone. Faça a ligação e tecle 1 para situação de risco à vida ou acidente com a rede elétrica.