O ano letivo na rede municipal de Jacarezinho começou com foco na valorização dos profissionais da educação. Na manhã desta quarta-feira (11), o Cine-Iguaçu recebeu professores, gestores e atendentes para uma capacitação organizada pela Secretaria Municipal de Educação.

O encontro destacou a importância da atualização constante dos educadores, reforçando que a formação continuada é essencial para garantir qualidade no ensino e melhores oportunidades de aprendizagem para os estudantes.

A secretária de Educação, Aline Roberta, junto de sua equipe, foi reconhecida pela dedicação na organização do evento, que simboliza o compromisso da administração municipal com uma escola pública cada vez mais fortalecida.

O retorno dos alunos às salas de aula está marcado para o próximo dia 19, quando terão início novas experiências, descobertas e desafios que irão marcar o percurso escolar de 2026.