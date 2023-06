Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Sete pessoas ficaram feridas em um acidente na BR-369, em Corbélia, na noite de sexta-feira (16). Com o impacto, o motor de um dos veículos foi arrancado.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o condutor do Ka, seguia sentido Corbélia, Cascavel, quando bateu frontalmente com um Virtus que seguia no sentido contrário. Com o impacto, o motor do Ka foi arrancado e o veículo parou cerca de 15 metros do local da batida. O outro automóvel ficou às margens da rodovia em meio a vegetação

No Ka estavam três pessoas, um casal que ficou em estado grave e uma criança que sofreu ferimentos leves. Eles foram encaminhados para o Hospital Universitário. No outro carro estavam um casal e duas crianças; todos foram atendidos e levados para o Hospital São Lucas.