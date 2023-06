Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma pessoa morreu em um acidente na BR-376 na manhã desta sexta-feira (16), em Chopinzinho, no Sudoeste do Estado. A colisão envolveu três carros.

De acordo com informações de testemunhas, o motorista do Gol tentou realizar a ultrapassagem a um caminhão, e bateu de frente com uma Hilux. Um Corolla, que seguia atrás da caminhonete não conseguiu frear e se envolveu na colisão. Havia muita neblina no momento do acidente.

O condutor do Gol ficou preso às ferragens e não resistiu. O veículo ficou totalmente destruído e tombado em meio a pista. Os outros motoristas envolvidos no acidente não ficaram feridos.

Socorristas do Siate foram acionados para atender os envolvidos. A pista ficou interditada para passagem de veículos.