A Prefeitura Municipal de Jacarezinho inaugurará o Instituto da Mulher Casa Rosa, um espaço dedicado ao atendimento da saúde da mulher, no próximo dia 13 de julho, às 16 horas. A Casa Rosa é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde, e a inauguração representa um marco da atual gestão, somado à Clínica de Pediatria, Ambulatório de Especialidades Médicas (AME), nova base do SAMU e a gestão pelo Cisnorpi, e as melhorias que estão sendo implementadas no Pronto Socorro, em parceria com a nova direção da Misericórdia de Jacarezinho.

Na Casa Rosa serão prestados atendimentos às mulheres, especialmente gestantes. “Estamos reunindo em um local – uma ampla casa totalmente adaptada às necessidades-, vários setores de apoio às gestantes, inclusive à mulher vítima de violência. Em parceria com o Núcleo Maria da Penha (Numape), nossa equipe prestará também apoio psicológico a essas mulheres”, pontua o secretário João Luccas Thabet Venturine.

Segundo Venturine, é aguardada a presença do secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, à solenidade de inauguração. “O prefeito Marcelo Palhares nos passou as diretrizes e deu total apoio para que o prédio e os profissionais que nele vão atuar tivessem todas as condições para prestar atendimento de excelente qualidade”, destaca o secretário.

Serão atendidas gestantes a partir das 34 semanas, de todas as unidades de Saúde. As mulheres receberão educação permanente, em periodicidade mensal, serão realizados testes rápidos da gestante e da mulher, com realização de exames de ultrassom e coleta de preventivos. Na área da

Ginecologia, serrão feitos procedimentos de implantação de DIU, cauterização e retirada de pólipos, além de consultas clínicas em geral.

Para o Prefeito, a área da Saúde, que vinha sendo alvo de críticas constantes, começa a apresentar significativos sinais de avanços. “Reformamos as unidades básicas de saúde, estamos construindo uma nova na região do Aeroporto, adquirimos ambulâncias, vans e veículos para tratamentos fora de domicílio, destravamos a novela do AME e tantas outras conquistas. Nosso objetivo é que, em vez de críticas, a saúde passe a ser elogiada, e penso que estamos no caminho certo”, avalia Palhares.

O apoio do secretário Beto Preto e do governador Ratinho Junior, de acordo com Palhares, tem sido fundamental. “A maioria dos recursos aplicados vêm do Governo do Estado, e nosso relacionamento não poderia ser melhor. Por isso eu agradeço ao governador e seus secretários, deputados estaduais e federais, lembrando sempre dos vereadores de Jacarezinho, que nos apoiam, da nossa vice-prefeita, Patrícia Martoni, e de toda nossa equipe de secretários e colaboradores, todos unidos em torno de um projeto de cidade”, destaca o Prefeito, que cita os deputados federais Sandro Alex, Pedro Lupion, Ney Leprevost, Diego Garcia, e os deputados estaduais Mauro Moraes, Romanelli “e tantos outros que nos auxiliam enviando recursos para a Saúde”, finaliza.

O Instituto da Mulher Casa Rosa fica na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, n.° 26.