Uma cena fofíssima viralizou na internet nos últimos dias. Um garota, identificado como Otávio, de 5 anos, aparece em um vídeo carregando a irmã no colo em pleno casamento da tia, Nathália Araújo Meira. A publicação foi feita no Instagram da mãe, Jessica Meira, e está fazendo sucesso entre os internautas.

Na ocasião, os dois irmãos entraram pelo corredor da igreja durante a cerimônia. Contudo, Maria Clara, que tem apenas 1 ano, acabou caindo duas vezes no meio do cortejo. Para resolver a situação, Otávio pegou a irmã no colo e a levou até o altar.

O sucesso do casamento

Em entrevista à Crescer, a mãe contou que Otávio tem uma relação muito próxima com a irmã.