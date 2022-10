Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Polícia Militar realizou a apreensão de uma carga com cerca de 280 caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai durante uma abordagem na PR-218 em Carlópolis, no último domingo (23).

De acordo com boletim divulgado na tarde desta quarta-feira pela Polícia Militar, a equipe recebeu denúncia de um caminhão Ford Cargo modelo 1717 em atitude suspeita trafegando pela rodovia PR-218, tendo ainda um segundo veículo possivelmente como “batedor”.

Os policiais fizeram patrulhamento e encontraram o caminhão, que fugiu da abordagem e seguiu sentido Fartura (SP) em alta velocidade, parando apenas na entrada da cidade, já no Estado de São Paulo.

Abordado, o motorista admitiu que tentou fugir pois estava com uma carga de cigarros contrabandeados das marcas Eight e Palermo na carroceria. Os PMs contaram aproximadamente 280 caixas do produto.

O motorista foi preso assim como o caminhão e a carga de cigarros foram apreendidos.