O Programa Castra+Paraná 2 segue transformando a realidade da saúde pública animal no estado. A nova fase do projeto, que já percorreu 30 cidades entre a Região Metropolitana de Curitiba, Litoral, Sudoeste e agora foca seus esforços no interior do Estado. Nos dias 21, 23 e 24 de março o programa para na cidade de Jacarezinho, na praça Rui Barbosa – Rua Paraná. A ação é aberta para toda a população e, neste momento, contará com 600 vagas disponíveis.

A meta desta segunda edição é realizar aproximadamente 40 mil castrações gratuitas em cães e gatos. O programa oferece um serviço completo: além da cirurgia feita por especialistas em ônibus equipados, o animal recebe microchip, roupa cirúrgica ou cone de proteção e toda a medicação para a recuperação. Tudo isso sem custo para o tutor.

A iniciativa foi idealizada pelo deputado federal Delegado Matheus Laiola, que viabilizou os recursos por meio de emendas parlamentares em parceria com o Ministério do Meio Ambiente.

De acordo com o deputado federal Delegado Matheus Laiola, a castração é a ferramenta mais forte contra os maus-tratos. “A castração evita a procriação descontrolada. Isso reduz diretamente o abandono de cães e gatos nas ruas. Além de prevenir doenças graves como tumores, garantimos que o animal tenha uma vida mais longa e saudável. É uma política pública de bem-estar animal que estamos levando para todo o Paraná,” afirma Laiola.

Para participar, o tutor deve seguir dois passos obrigatórios. Primeiro, registrar o pet no site SinPatinhas (sinpatinhas.mma.gov.br) do Governo Federal para emitir o RG do animal. Depois, realizar o agendamento pelo site oficial do programa: castramaisparana2.com.br.

No dia do procedimento, o pet deve estar em jejum de oito horas. O responsável precisa acompanhar o animal durante as cerca de duas horas de duração do processo.

Para mais informações e para realizar o cadastro, os interessados devem acessar o site castramaisparana2.com.br ou entrar em contato pelo WhatsApp (41) 9 8782-0227.

SERVIÇO JACAREZINHO

Quando: 21, 23 e 24 de março

Onde: Praça Rui Barbosa – Rua Paraná.

Como: Faça seu cadastro online e leve seu pet no dia agendado.

O que levar: Seu pet em jejum de 8 horas, o RG do cão ou gato e os documentos do responsável.