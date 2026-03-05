O Governo do Paraná anunciou um novo pacote de investimentos para a rede estadual de educação nesta quinta-feira (4) durante o Seminário de Diretores, realizado em Foz do Iguaçu, na região Oeste do Estado. As medidas incluem recursos para reformas em escolas, uniformes (entrega inédita), ampliação do quadro funcional e investimentos em tecnologia.

O encontro reuniu diretores de todo o Paraná com o objetivo de apresentar avanços na educação, promover a troca de experiências e aprimorar habilidades por meio de oficinas. Também foram debatidos temas importantes, como a recomposição da aprendizagem e a participação da família no ambiente educacional.

Para o governador Carlos Massa Ratinho Junior, a educação deve ser tratada como prioridade por toda a sociedade. “Eu quero dar oportunidades para as crianças e adolescentes do Paraná. Por isso, comecei ampliando a merenda oferecida nas escolas, depois passamos a entregar kits escolares. E agora fico muito feliz de anunciar que todos os alunos da rede estadual vão receber uniformes completos: calça, camiseta e agasalhos”, afirmou.

“Há cinco anos o Paraná tem a melhor educação do Brasil. Por isso fiz questão de vir aqui agradecer aos diretores que representam pedagogos, professores, merendeiras, vigilantes e zeladores. Investir na educação é investir no futuro”, completou o governador.

Para atender à demanda de quase 1 milhão de estudantes, serão produzidas mais de três milhões de peças de uniforme. O investimento neste ano é de R$ 98 milhões. “Sabemos quanto esses itens pesam no orçamento familiar. Por isso, além de atender as escolas do programa Educação em Tempo Integral e os Colégios Cívico-Militares, todos os nossos alunos vão receber uniforme”, detalhou o secretário da Educação, Roni Miranda.

Além disso, foram investidos mais R$ 117 milhões para os uniformes dos estudantes de Colégios Cívico-Militares e do Programa Educação em Tempo Integral.

Na seara da gestão da educação, outro anúncio foi a ampliação do Quadro Próprio do Magistério (QPM). Pelo menos mil professores aprovados no concurso de 2023 serão convocados a partir de 2026. O certame, que tinha validade até novembro do ano passado, foi prorrogado por mais dois anos. Ao todo, 6,9 mil docentes serão chamados ao final de toda a gestão.

OBRAS E EQUIPAMENTOS – Além dos uniformes, Ratinho Junior anunciou R$ 50 milhões para o Escola Mais Bonita, projeto construído em parceria com a Assembleia Legislativa que atende demandas urgentes de engenharia nas unidades escolares. Serão beneficiados 400 colégios estaduais em diversas regiões do Paraná, que recebem os recursos por meio do Fundo Rotativo, diretamente na conta das escolas. De 2023 a 2025, foram investidos R$ 406 milhões na iniciativa, contemplando 90% das unidades escolares.

Segundo o secretário de Estado das Cidades, Guto Silva, o trabalho da Educação tem feito uma transformação profunda no futuro do Paraná. “A gente sabe que um ambiente não adequado é quase que uma barreira invisível para esse jovem, essa criança poder sonhar um futuro melhor. Quando falamos do Escola Mais Bonita, não estamos falando de cimento, de tinta ou de telha. Estamos falando de dignidade, de respeito e dessa relação extraordinária que o diretor e o professor constroem com seus alunos”, disse ele.

Nos próximos meses, também serão entregues mais de 14 mil equipamentos tecnológicos aos estudantes, com investimento de R$ 98 milhões. Desde 2023, já foram aplicados R$ 750 milhões para viabilizar a entrega de 554 mil equipamentos a mais de três mil escolas estaduais e municipais, beneficiando mais de 900 mil estudantes. Entre os itens estão telas interativas, desktops, notebooks, chromebooks, tablets, kits de robótica, headsets, equipamentos de wi-fi, carrinhos de recarga, projetores e impressoras.

INVESTIMENTOS CRESCENTES – Desde 2023 a Secretaria de Estado da Educação do Paraná e o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional executaram mais de R$ 1,4 bilhão em investimentos na rede estadual, que é a melhor do País. Os investimentos incluem obras estruturais (novas escolas, ampliações, fim das salas de madeira, ar condicionado para todas as salas), convocação de professores e expansão de programas educacionais, entre outras iniciativas.

SEMINÁRIO DE DIRETORES – Esta é a primeira edição do ano do evento, que é realizada uma vez por semestre. Para os participantes, o encontro é uma oportunidade importante de troca de experiências.

Para além da troca de experiências, o encontro é importante para tirar dúvidas institucionais. Marcelo Albuquerque, diretor de engenharia da Fundepar, reforçou a importância de estar próximo dos diretores. “Nós trazemos para os diretores, principalmente para aqueles novos, explicar o funcionamento da infraestrutura, financeiro, alimentação, transporte, administrativo. É muito importante estar próximos dos diretores e ouvir as demandas de perto”, disse.

A diretora do Colégio Cívico-Militar Dom João Bosco, em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba, afirma que sair da escola para adquirir novos conhecimentos e práticas de aprendizagem é fundamental. “O encontro também serviu para fortalecer a nossa rede estadual de educação, com a união de todos os diretores com um único objetivo: melhorar o aprendizado dos nossos estudantes. A bagagem que adquirimos aqui aplicamos na escola assim que voltamos”, explicou.

O mesmo acontece no Colégio Antônio Racanello Sampaio, em Arapongas, na região Norte do Estado. O diretor Demis Sastre conta que, ao retornar do evento, reúne todos os colaboradores para compartilhar os novos projetos. “Todos os anos eles ficam ansiosos para saber o que vamos aplicar. O seminário é muito bem planejado e nos traz novos olhares sobre a educação e a aprendizagem. Levamos tudo isso para quem ficou na escola”, afirmou.

PRESENÇAS – Estiveram presentes no evento o secretário das Cidades, Guto Silva; o secretário da Agricultura e Abastecimento, Márcio Nunes; o secretário da Administração e Previdência, Luisão Goulart; o secretário de Turismo, Leonaldo Paranhos; o secretário do Trabalho, Qualificação e Renda, Do Carmo; o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Alexandre Curi; os deputados estaduais Matheus Vermelho, Batatinha e Soldado Adriano José; o deputado federal Dilceu Sperafico; o superintendente da Paraná Educação, Carlos Tamura; o sub-chefe da Casa Civil, Lúcio Tasso; os prefeitos Renato Silva (Cascavel) e General Silva e Luna (Foz do Iguaçu); e demais autoridades regionais.