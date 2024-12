O maior programa de castração de cães e gatos do Paraná, o Castrapet, retorna a Jacarezinho com inscrições abertas de 5 de dezembro de 2024 a 24 de janeiro de 2025. A iniciativa é destinada a famílias inscritas no Cadastro Único (Cad-Único) e tem como objetivo o controle populacional de animais, além de prevenir zoonoses e promover a saúde pública e o bem-estar animal.

Para participar, os interessados devem comparecer à Secretaria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, localizada na Rua Antônio Lemos, 854, Centro, no horário das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30, de segunda a sexta-feira.

As castrações serão realizadas nos dias 27 e 28 de janeiro de 2025, no Emei Áurea Benck, no Jardim Panorama.

O Castrapet é um programa de grande impacto social, reconhecido por sua contribuição à saúde pública e ao cuidado responsável com os animais. Não perca essa oportunidade de proporcionar mais qualidade de vida para os seus pets e para a comunidade!