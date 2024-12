Dados do Censo 2022 divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontaram que cerca de 4 mil famílias paranaenses moram em casas sem banheiro. Para pôr um fim a este cenário e garantir mais saúde e qualidade de vida a estas pessoas, o governador Carlos Massa Ratinho Junior anunciou nesta quarta-feira (4) um programa para a construção e instalação de módulos sanitários.

O anúncio foi feito durante o 71º Fórum Nacional de Habitação de Interesse Social, que reúne representantes de órgãos públicos, iniciativa privada e especialistas do segmento em Curitiba nesta semana. A iniciativa será coordenada pela Cohapar com o apoio da Sanepar.

Além de apresentar números sobre as políticas habitacionais estaduais que devem atender mais de 100 mil famílias paranaenses até o fim de 2026, Ratinho Junior garantiu que o Governo do Estado continua buscando outras soluções para melhorar as condições de vida da população.

“Assim como a construção e regularização de milhares de imóveis, temos agora este projeto para atender estas famílias mais humildes que não têm um sanitário em casa, assim como buscamos constantemente inspiração em outras iniciativas que dão certo para atender todos os nichos da sociedade com moradias dignas”, disse o governador.

De acordo com o presidente da Cohapar, Jorge Lange, apesar de representar uma parcela pequena das famílias brasileiras nesta situação – em todo o País, são cerca de 600 mil residências sem banheiro – o Governo do Estado está comprometido em resolver este passivo de forma rápida no Paraná.

“Apesar do grande volume de projetos habitacionais, ainda temos cerca de 4 mil famílias paranaenses que infelizmente ainda não possuem banheiros e utilizam métodos rudimentares, e um Estado tão rico quanto o Paraná não pode conviver com uma situação dessas”, afirmou Lange. “Fomos avaliar a situação mais a fundo e acreditamos que o programa poderá atender até 20 mil famílias, incluindo também aquelas cujos banheiros estão em condições precárias”.

COMO VAI FUNCIONAR– O programa deverá ser operacionalizado no início de 2025. A Cohapar ficará responsável pela contratação de uma empresa especializada, via licitação, que construirá os módulos sanitários no chamado modelo “off-site”, em que as estruturas são pré-fabricadas em outros locais e posteriormente instaladas nas residências, conforme explica o superintendente de Programas da Cohapar, Kerwin Kuhlemann.

Os módulos sanitários serão transportados prontos para serem instalados para que não haja necessidade de múltiplos canteiros de obras e para garantir agilidade no atendimento às famílias que vivem em vulnerabilidade”, disse. “Depois, a Sanepar fará a instalação deles com as devidas conexões hidráulicas”.

O presidente da Sanepar, Wilson Bley, informou que os técnicos da empresa já estão fazendo o trabalho de campo para identificação das famílias a serem atendidas e das demandas delas, cujas casas foram mapeadas via geoprocessamento.

“Pusemos todo o time da Sanepar em campo e sabemos exatamente onde os módulos sanitários precisam ser instalados para que assim que estiverem disponíveis possamos levar água potável e saneamento básico a estes lugares”, destacou.