Jacarezinho se prepara para receber um dos eventos mais aguardados da temporada: a Cavalgada das Mulheres, marcada para o dia 29 de março, a partir das 9h da manhã. A concentração será no Santuário Mãe Rainha, de onde as participantes seguirão em desfile até o Centro de Eventos.

Mais do que uma celebração, a cavalgada busca valorizar a cultura sertaneja e destacar o papel feminino nas tradições do campo, reforçando a importância da presença das mulheres na vida rural e comunitária.

A programação não se limita ao percurso: o público poderá aproveitar um show especial com as cantoras Giovana Ferrari e Day Domingues, trazendo música e animação para encerrar o encontro em grande estilo.

O evento é uma realização da Prefeitura Municipal de Jacarezinho e promete reunir famílias, amigos e amantes da cultura sertaneja em um dia de integração e festa.