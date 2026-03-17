A Prefeitura de Jacarezinho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e com apoio da 19ª Regional de Saúde, realiza neste sábado (21) o Dia D de Vacinação. A iniciativa tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal e incentivar a atualização das carteiras de vacinação da população.

Durante a ação, todas as unidades de saúde do município estarão abertas, das 8h às 16h, com exceção da UBS de Marques dos Reis, para atender moradores que precisam regularizar a imunização.

A campanha dará atenção especial às vacinas contra febre amarela e tríplice viral, consideradas essenciais para a proteção individual e coletiva contra doenças.

O público-alvo inclui:

• Tríplice viral: pessoas de 12 meses a 59 anos

• Febre amarela: pessoas de 9 meses a 59 anos, 11 meses e 29 dias

Além disso, também será aplicada a vacina contra a dengue em adolescentes de 10 a 14 anos.

A Secretaria de Saúde reforça a importância de que a população leve a carteira de vacinação e um documento com foto para atendimento.