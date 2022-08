Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Fabiane Parizotto, mãe do jovem Matheus Parizotto, 26, uma das vítimas do trágico acidente envolvendo uma carreta e um caminhão na manhã de ontem (29) em Bandeirantes/PR, publicou em suas redes sociais que o celular de seu filho foi furtado após acidente e que criminosos fizeram contato com a família exigindo dinheiro para devolver o aparelho.

Fabiane denuncia ainda que além do furto de objetos pessoais das vítimas, as cargas de ambos os veículos foram saqueadas após o acidente (veja a publicação abaixo).

Matheus dirigia a carreta que colidiu com um caminhão baú na PR-855. O acidente aconteceu por volta das 9h30, próximo ao restaurante Rancho da Invernada. Márcio Menoti, que dirigia o caminhão, também faleceu. Um acompanhe de Márcio sobreviveu à colisão e foi socorrido pelas equipes de resgate.

As circunstâncias do acidente são investigadas.