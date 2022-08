Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Comissão de Orçamento da Assembleia Legislativa do Paraná aprovou em reunião, no início da tarde desta terça-feira (30), parecer favorável do relator ao projeto de lei 141/2022 que define as diretrizes orçamentárias do Estado para o exercício fiscal de 2023. A previsão de receitas para o ano que vem é de R$ 58,2 bilhões.

A aprovação se deu em forma de substitutivo geral ao texto original enviado ao Legislativo pelo Governo do Estado com 65 emendas dos parlamentares acatadas de modo integral, entre as 92 emendas propostas. Foram 26 emendas rejeitadas, além de uma acatada parcialmente.

O projeto segue agora para a apreciação dos deputados no Plenário já na semana que vem.

O substitutivo traz ainda a possibilidade de riscos fiscais no valor de R$ 3,6 bilhões referentes ao contrato celebrado entre o Estado e o Banestado, vendido ao Itaú em 2000. Aguarda-se decisão do STF sobre a modalidade de pagamento, por precatórios ou penhora judicial de ações da Copel.

Há ainda a possibilidade de frustração de arrecadação de R$ 4,1 bilhões. No entanto existe a previsão de um acréscimo de receita para o ano que vem em relação ao que está disponível em 2022.

Poderes