Na noite de ontem (20), por volta das 18h30, um grave acidente de trânsito ocorreu na PR-272, no trecho entre Siqueira Campos e Tomazina, no norte pioneiro do Paraná. Um veículo VW/Saveiro, com placas de Siqueira Campos-PR, colidiu violentamente contra uma árvore na altura do quilômetro 57 da rodovia.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual, o veículo transitava no sentido Siqueira Campos a Tomazina quando ocorreu o acidente. O condutor, de 66 anos, e o passageiro, de 45 anos, foram encaminhados ao Pronto-Socorro de Tomazina para receberem atendimento médico.

Devido à gravidade dos ferimentos, o condutor precisou ser hospitalizado, o que impossibilitou a realização do teste de etilômetro para verificar a presença de álcool em seu organismo.

As circunstâncias exatas do acidente ainda estão sendo investigadas. No entanto, de acordo com relatos preliminares, o veículo saiu da pista e colidiu com uma árvore à margem direita da via, no sentido de seu tráfego.