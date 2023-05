Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um acidente de trânsito do tipo saída de pista ocorreu no início da noite de ontem (20), por volta das 18h35, na PR-435, no quilômetro 02+600 metros, no município de Congonhinhas/PR, e deixou três pessoas ficaram feridas.

De acordo com as informações levantadas no local pela Polícia Rodoviária Estadual, um veículo VW/Gol trafegava no sentido entroncamento PR-963 em direção ao município de Congonhinhas quando saiu da pista, vindo a parar no lado esquerdo da via, no acostamento.

A condutora do veículo, de 33 anos, sofreu ferimentos e foi encaminhada ao Hospital de Congonhinhas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Duas passageiras estavam no veículo. Ambas, com 10 e 14 anos de idade, também ficaram feridas e foram encaminhadas ao Hospital de Congonhinhas para receber atendimento médico.

As circunstâncias que levaram à saída de pista do veículo estão sendo investigadas pelas autoridades competentes, a fim de determinar as causas do acidente.

O veículo envolvido no acidente foi liberado no local após as devidas medidas legais serem tomadas.