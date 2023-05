Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um acidente do tipo choque contra barranco foi registrado na PR-439 (próximo ao Mirante), em Santo Antônio da Platina/PR, na noite de ontem (8). Foi por volta das 18h30, no Km 51+700m da rodovia. Segundo informações coletadas no local, o veículo envolvido era um GM/Celta de cor prata, com placas de Santa Mariana – PR.

O condutor do veículo, de 50 anos e morador de Santo Antônio da Platina/PR, sofreu lesões e foi encaminhado ao pronto-socorro da cidade. Já os passageiros do veículo, de 30 e 35 anos, ambos moradores de Santo Antônio da Platina, também sofreram lesões e foram encaminhados para a mesma unidade hospitalar.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a pista é simples e não há placas de velocidade no trecho onde ocorreu o acidente. Além disso, o local era proibido para ultrapassagens.

O veículo envolvido no acidente foi apreendido e recolhido ao pátio do Posto Rodoviário de Santo Antônio da Platina/PR por conta de processos administrativos. O teste de etilômetro não pôde ser realizado no condutor do veículo, que estava hospitalizado.