O tempo segue instável nos próximos dias em boa parte do Paraná, com chuvas, nebulosidade intensa e queda nas temperaturas, especialmente nas regiões litorânea, centro-sul e capital. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja para riscos de alagamentos e deslizamentos em algumas áreas do Paraná.

O alerta é válido até esta sexta-feira (23), às 23h59. Além dos riscos de alagamentos, o alerta laranja no Paraná prevê grande acumulado de chuva entre 30 a 60 milímetros por hora.

Conforme o Climatempo, a sexta-feira (23) será o dia mais instável da semana, com chuvas moderadas a fortes em diversos pontos e destaque para o litoral paranaense. No sábado, o tempo começa a melhorar gradualmente no interior, enquanto no domingo o sol predomina na maioria das regiões, com exceção da faixa litorânea, onde ainda há risco de pancadas isoladas.

Cidades do Paraná afetadas pelo alerta laranja