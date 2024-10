A frente fria que provocou temporais no Paraná está se afastando, porém, o estado segue em alerta para fortes chuvas e rajadas de ventos de até 70 km/h nesta quinta-feira (3) e na sexta-feira (4).

Conforme o ClimaTempo, as pancadas de chuva com ventos fortes atingem a maioria das cidades paranaenses, exceto as das regiões sudoeste e extremo sul. Contudo, não há risco de tempestades.

Na sexta-feira (4), o dia fica nublado, com temperaturas baixas, em Curitiba e no litoral paranaense. Na capital, as máximas não passam dos 14 °C e há possibilidade de queda de garoa.

A temperatura vai continuar mais alta entre norte e noroeste do estado. Durante o sábado (5), há uma pequena possibilidade de garoa leve na capital, segundo o ClimaTempo.

Além disso, o tempo volta a abrir durante a tarde e não há previsão de chuva nas demais áreas. Já no domingo, o sol aparece entre nuvens durante todo o dia, sem possibilidade de chuvas.

Regiões em alerta amarelo para rajadas de vento

O instituto ClimaTempo emitiu um alerta amarelo para temporais e rajadas de vento no Paraná. A maioria do estado está sob risco de ventos de até 60 km/h nesta quinta. Contudo, há municípios em alerta vermelho, onde os ventos podem chegar a 70 km/h nas cidades que fazem divisa com São Paulo.