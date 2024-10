Um indivíduo com passagens pela polícia aterrorizou funcionários de um posto de combustíveis na noite desta quarta-feira (2), em Palmas no sul do Paraná.

Armado com uma pistola, ele ameaçou diversos funcionários aparentando estar totalmente fora de si. Uma equipe de RONE foi chamada e ao avistar o indivíduo armado dentro da loja ordenou para que ele largasse a arma, mas houve o confronto. Durante o confronto um extintor foi atingido e explodiu dentro da loja.

O resgate chegou a ser acionado, mas o indivíduo não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Os policiais não ficaram feridos na ação.

