Nesta última semana, um grupo de 35 ciclistas completou a 24ª Peregrinação de bicicleta a Aparecida.

São ciclistas de diversas cidades como Apucarana, Cornélio Procópio, Tomazina, Santa Mariana, Ibaiti, Jacarezinho, Andirá, Santa Cruz do Rio Pardo, cada grupo saindo de suas cidades, e reunindo no dia 27 de maio, quando indicaram a peregrinação ao Santuário Nacional de Aparecida.

A chegada aconteceu na sexta-feira, dia 30 de maio, com todos os ciclistas e mais 3 carros de apoio, com encerramento de todos participando de uma missa, onde a noite teve a solenidade de encerramento com entrega de troféus e certificados.

No caminho, o grupo passou por diversas rodovias do estado de São Paulo, sendo recepcionado no Santuário da Mãe Rainha em Atibaia na quinta-feira, onde almoçaram, rezaram, pediram as bençãos e o capital de graças, e registrando a tradicional foto no santuário.

Ano que vem, em 2026 o grupo completará o jubileu de 25 anos de peregrinação, muitas bençãos alcançadas, muitas vidas transformadas, nestes 25 anos, comenta o ciclista Douglas Watanabe, que neste ano completou seu 4º ano de peregrinação com o grupo dos Ciclistas de Maria.