Na manhã desta sexta-feira (6), um grave acidente causou a morte de duas pessoas na PR-317, próximo à ponte do Rio Ivaí, entre Maringá e Campo Mourão. O impacto foi registrado por um ocupante de um caminhão que trafegava pelo local.

Segundo a gravação, o motorista do GM Corsa apresentava comportamento incomum ao dirigir. A colisão frontal ocorreu durante uma ultrapassagem irregular em um trecho proibido, envolvendo um Fiat Uno. Ambos os motoristas morreram no local.

Uma mulher grávida de seis meses, parente de uma das vítimas, esteve no local do acidente e passou mal ao receber a notícia. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e realizou a remoção da gestante por helicóptero para atendimento médico.

As autoridades investigam as causas do acidente e alertam para a importância da prudência no trânsito a fim de evitar tragédias.

Assista o vídeo 👇

https://www.instagram.com/reel/DKkWagAAHZO/?igsh=MWczbmhkdzVpdzhxbQ==