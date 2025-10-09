A instabilidade atmosférica continua predominando sobre o Paraná nesta quinta-feira (9), mas o destaque da previsão é a formação de um novo ciclone que deve alterar o tempo em todo o estado a partir de domingo (12), Dia das Crianças.
O fenômeno será responsável por intensificar a chuva e provocar ventos fortes em várias regiões, especialmente no oeste e sul paranaense, segundo a Climatempo.
Na sexta-feira (10), um cavado meteorológico permanece atuando sobre o estado, mantendo as condições de instabilidade. A chuva deve ganhar força nas regiões centrais logo pela manhã e se espalhar para o norte ao longo do dia.
Há risco de chuva forte e temporais localizados, principalmente nas regiões norte, centro-leste e leste. Em Curitiba, o tempo segue fechado e úmido, com mínimas de 12°C e máximas próximas de 16°C. O frio deve persistir na capital e em boa parte do estado.
Ciclone no Paraná
Já no domingo (12), o tempo muda novamente por causa da formação de um ciclone extratropical e da chegada de uma nova frente fria que vai impactar todo o Sul do Brasil. O sistema deve provocar ventos moderados a fortes em praticamente todo o Paraná, com rajadas mais intensas nas regiões oeste, sudoeste e sul.
As primeiras chuvas devem atingir as cidades de Cascavel, Foz do Iguaçu e Francisco Beltrão logo pela manhã, com intensidade variando de moderada a forte. No decorrer do dia, o mau tempo se espalha para as demais regiões.
A Climatempo alerta para risco de temporais localizados, com possibilidade de chuva intensa, ventos fortes, descargas elétricas e queda de granizo.