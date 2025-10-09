A instabilidade atmosférica continua predominando sobre o Paraná nesta quinta-feira (9), mas o destaque da previsão é a formação de um novo ciclone que deve alterar o tempo em todo o estado a partir de domingo (12), Dia das Crianças.

O fenômeno será responsável por intensificar a chuva e provocar ventos fortes em várias regiões, especialmente no oeste e sul paranaense, segundo a Climatempo.

Na sexta-feira (10), um cavado meteorológico permanece atuando sobre o estado, mantendo as condições de instabilidade. A chuva deve ganhar força nas regiões centrais logo pela manhã e se espalhar para o norte ao longo do dia.

Há risco de chuva forte e temporais localizados, principalmente nas regiões norte, centro-leste e leste. Em Curitiba, o tempo segue fechado e úmido, com mínimas de 12°C e máximas próximas de 16°C. O frio deve persistir na capital e em boa parte do estado.