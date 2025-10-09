uma ação da equipe ROTAM resultou na apreensão de drogas e na detenção de três indivíduos um maior e dois menores de idade suspeitos de envolvimento com o tráfico de entorpecentes no município de Santo Antônio da Platina.

Durante patrulhamento de rotina pelo bairro Aparecidinho II, os policiais observaram movimentação suspeita em frente a uma residência com características de abandono. Ao perceberem a presença da viatura, um indivíduo tentou se afastar rapidamente, enquanto outros três fugiram pulando muros. Após acompanhamento, os suspeitos foram abordados nas proximidades.

Com o maior de idade, os policiais encontraram uma porção de substância análoga à maconha e uma quantia em dinheiro. Em seguida, a equipe retornou à residência abandonada, onde localizou um pequeno pote contendo 22 pedras de crack, 6 pinos de cocaína, R$ 40,00 em espécie e uma planta com características de maconha (Cannabis sativa).

Durante a verificação dos materiais apreendidos, um dos menores assumiu inicialmente a propriedade da droga, mas demonstrou estar coagido. Outro adolescente, proprietário de um celular apreendido na abordagem, permitiu o acesso ao conteúdo do aparelho. Nas mensagens encontradas em um grupo de aplicativo, foi possível identificar conversas que indicavam a atuação do maior como responsável pelo tráfico, utilizando os menores na venda dos entorpecentes.

Diante das evidências, os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Santo Antônio da Platina, juntamente com as drogas, dinheiro e objetos apreendidos, para a adoção das medidas cabíveis.

A ação da ROTAM reforça o trabalho constante da Polícia Militar no combate ao tráfico de drogas e na prevenção da exploração de menores em atividades criminosas.