No dia 26 de agosto de 2024, o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Nice Braga, localizado em Jundiaí do Sul-PR, recebeu uma visita especial da Polícia Militar em comemoração ao “Dia do Soldado”. A Coordenadora Pedagógica da instituição organizou o evento, que contou com a presença dos policiais para uma linda homenagem ao dia dos soldados.

A cerimônia foi marcada por diversas atividades que destacaram a importância dos militares para a sociedade. “Foi uma honra participar”, afirmou a Coordenadora Pedagógica, emocionada com a participação ativa da comunidade escolar e dos policiais.

O evento reforçou valores de patriotismo e respeito, promovendo um ambiente de reconhecimento e gratidão aos serviços prestados pelos soldados.