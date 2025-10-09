Nesta semana, o Colégio Elo promove duas iniciativas especiais em comemoração ao Dia das Crianças: o 2º Inter Elo dos Anos Iniciais e o 1º Inter Elo Kids. Os eventos têm como objetivo proporcionar momentos de integração, lazer e estímulo à prática esportiva entre os alunos.

As atividades incluem jogos, brincadeiras e desafios físicos, pensados para fortalecer vínculos entre os estudantes e incentivar valores como cooperação, respeito e trabalho em equipe. A proposta é criar experiências marcantes que contribuam para o desenvolvimento integral das crianças.

Além de celebrar a infância, os eventos funcionam como um incentivo adicional para os alunos manterem o entusiasmo e o engajamento até o encerramento do ano letivo. A escola reforça, com essas ações, seu compromisso com uma educação que valoriza o bem-estar e o crescimento dos estudantes em todas as dimensões.