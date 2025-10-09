Mais de R$ 1,2 milhão em dinheiro vivo foi encontrado pela polícia em uma casa de Foz do Iguaçu , no oeste do Paraná, após vizinhos ouvirem gritos de socorro. A Polícia Militar (PM-PR) achou as cédulas espalhadas pelo imóvel. A origem do dinheiro ainda está sob investigação.

Segundo o relatório divulgado pela PM, a denúncia foi feita como roubo em andamento, na noite desta terça-feira (7). Entretanto, quando os policiais militares chegaram ao endereço, a casa estava com as portas abertas e diversas notas de dinheiro espalhadas pela sala.

Não havia morador ou vítimas no local.

“Com o apoio do Coordenador de Policiamento da Unidade (CPU), as equipes iniciaram uma busca minuciosa, localizando diversas sacolas contendo dinheiro, escondidas em diferentes cômodos da residência”, diz o relatório da PM.

Não foram detalhados quais foram os cômodos onde o dinheiro estava e as quantias encontradas em cada uma das sacolas. A PM também não revelou se sabe quem é o proprietário do imóvel.

Ao final, foi contabilizado R$ 1.278.264,65. Os itens apreendidos foram levados à delegacia da PF.