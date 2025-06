O Colégio ELO, de Jacarezinho (PR), foi destaque absoluto na fase Macro dos Jogos Escolares do Paraná (JEPs), realizada em Cornélio Procópio, ao conquistar dois títulos importantes no futsal masculino, nas categorias A (15 a 17 anos) e B (12 a 14 anos). As conquistas vieram de forma invicta e foram comandadas pelos professores Du Araújo e Beto Araújo, consolidando a excelência esportiva da instituição.

Na categoria A, os atletas demonstraram domínio técnico, preparo físico e excelente entrosamento. Com uma campanha irrepreensível, superaram todos os adversários e garantiram vaga na etapa estadual, que acontecerá nas cidades de Foz do Iguaçu e Toledo.

Na categoria B, o desempenho foi igualmente brilhante. Os jovens talentos do Colégio ELO, com apenas 12 a 14 anos, mostraram maturidade, organização tática e muita garra em quadra. A final foi marcada por emoção e espírito de equipe, rendendo não só o título, mas também a classificação para a fase estadual, também em Foz do Iguaçu e Toledo.

As conquistas colocam o Colégio ELO entre as 22 melhores equipes escolares de futsal do Paraná, o que é motivo de grande orgulho para a comunidade jacarezinhense.

Segundo a coordenação do colégio, os resultados vão além da dimensão esportiva. “Essas conquistas não são apenas esportivas — são pedagógicas. Trabalhamos valores como dedicação, respeito e superação dentro e fora das quadras”, destacou a equipe diretiva.

Agora, o ELO se prepara para defender o nome de Jacarezinho e de toda a região Norte Pioneiro na etapa estadual, levando consigo talento, disciplina e espírito esportivo.