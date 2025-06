No último sábado, 15 de junho, a equipe masculina de vôlei do Colégio Elo alcançou mais um marco importante em sua trajetória esportiva ao conquistar, pelo segundo ano consecutivo, o título da fase macroregional dos Jogos Escolares do Paraná. A competição foi realizada na cidade de Cornélio Procópio (PR) e reuniu as melhores equipes da região.

Com performances marcadas por segurança, entrosamento e determinação, os atletas do Colégio Elo demonstraram alto nível técnico e espírito coletivo durante toda a campanha. A conquista reforça a posição da escola como uma das grandes potências do voleibol escolar no estado do Paraná.

O sucesso da equipe também é reflexo do trabalho conjunto da comunidade escolar. A direção — composta por Gabi, Inter, Dona Neuza, Rafael, Andréia, Ana Francisca e Gustavo Scarpelini — teve papel essencial na gestão e apoio ao projeto esportivo. Professores e funcionários também foram fundamentais na preparação dos alunos-atletas, oferecendo suporte pedagógico e motivacional ao longo do processo.

Representando a cidade de Jacarezinho com orgulho, os jogadores Lucas Gabriel, Lucas Genaro, Afonso Padilha, Miguel Di Nizo, Murilo Oliveira, Marcus Santana, Pierre Fiuza, Anthony José, Matheus Cardoso, Henrico Dariva, João Carlos, Matheus Alexandre, João Guilherme, Kaique Ortis e Enzo Rodrigues agora se voltam para um novo desafio: a fase final estadual dos Jogos Escolares. A expectativa é repetir o desempenho vitorioso e, quem sabe, trazer um título inédito para Jacarezinho e para o Colégio Elo.