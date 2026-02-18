Assista o vídeo 👇

Na tarde de terça-feira (17), um acidente foi registrado na Avenida Galiano, bairro Bela Manhã, em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro do Paraná. Um veículo colidiu contra um poste de energia elétrica, resultando em três pessoas feridas, uma delas presa às ferragens. O chamado ocorreu às 17h39.

Operação de resgate

O Corpo de Bombeiros deslocou uma ambulância, um caminhão de salvamento e cinco militares para o atendimento. No local, foi constatado que o poste havia caído sobre o automóvel. Uma vítima estava encarcerada e outra já fora do veículo. Ambas foram encaminhadas ao Pronto-Socorro após o desencarceramento. Posteriormente, uma terceira vítima, que inicialmente não apresentava queixas, relatou dores e também foi conduzida ao hospital. Todas foram classificadas como código 2, indicando ferimentos moderados.

Isolamento da área

Devido à presença de cabos energizados, houve necessidade de isolamento para evitar riscos adicionais. Durante o atendimento, familiares e conhecidos das vítimas ultrapassaram a área delimitada. Dois indivíduos foram detidos por desacato e desobediência, com encaminhamento à 4ª Companhia da Polícia Militar.

Orientações de segurança

O Corpo de Bombeiros reforça que, em acidentes envolvendo rede elétrica, é essencial não tocar em cabos caídos, respeitar o isolamento e acionar imediatamente as equipes de emergência.