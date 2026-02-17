Tragédia na PR-323: policial morre em acidente com viatura

Um grave acidente envolvendo uma viatura da Polícia Rodoviária Estadual do Paraná resultou na morte de um policial e deixou outro em estado crítico na tarde desta terça-feira (17). O capotamento ocorreu na PR-323, próximo ao município de Doutor Camargo, durante forte chuva que atingia a região.

Os dois agentes, lotados em Maringá e integrantes do Canil da corporação, retornavam de Cianorte quando o veículo perdeu o controle ao aquaplanar. A viatura saiu da pista, capotou e caiu em uma canaleta às margens da rodovia.

Equipes do SAMU foram acionadas imediatamente. Um dos policiais foi levado de ambulância à Santa Casa de Maringá, onde permanece internado em estado grave. O segundo agente sofreu parada cardiorrespiratória ainda durante o transporte aéreo. Apesar das tentativas de reanimação, não resistiu após dar entrada no hospital.

Segundo informações das equipes de resgate, os cães que acompanhavam os policiais na viatura não sofreram ferimentos e estão em boas condições.

Esse tipo de ocorrência evidencia os riscos enfrentados diariamente pelos profissionais da segurança pública, especialmente em condições adversas de clima e rodovias.