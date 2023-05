Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma colisão frontal envolvendo um carro e um caminhão resultou em lesões leves nos ocupantes de um dos veículos. Foi na tarde de ontem (22), por volta das 15h35, na altura do quilômetro 20 da PR-431, no município de Jacarezinho/PR.

O acidente envolveu um caminhão VW/24.280, com placas de Riversul-SP, e um Fiat/Palio EX, com placas de Jacarezinho-PR. O condutor do caminhão, de 31 anos, não sofreu lesões. Já o condutor do Palio, de 52 anos, e os passageiros de 21, 22, 2 e 3 anos, tiveram lesões leves e foram socorridos para a Santa Casa de Misericórdia de Jacarezinho.

O teste de etilômetro realizado no condutor do caminhão indicou que ele não havia consumido bebida alcoólica. O condutor do Palio não realizou o teste devido à sua hospitalização.

A pista onde ocorreu o acidente é de sentido único, com perfil de declive e curva. O caminhão transitava no sentido Jacarezinho para Ribeirão Claro, enquanto o Palio seguia no sentido oposto.

De acordo com as informações levantadas no local pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o caminhão tentou desviar de outro caminhão que estava à sua frente e que sinalizou para entrar em uma propriedade rural à direita da via. No entanto, durante uma manobra evasiva para desviar, o caminhão que seguia atrás colidiu frontalmente com o Palio, que capotou após a batida.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros prestou os primeiros socorros às vítimas, encaminhando-as posteriormente à Santa Casa de Misericórdia de Jacarezinho para avaliação médica.

O condutor do veículo Palio foi autuado por não possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH).