Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma tragédia, que abalou a comunidade de Jacarezinho, município do Norte Pioneiro do Paraná, polarizou as atenções dos moradores, no final da tarde desta segunda-feira (23), com a informação de que foram encontrados dentro de uma residência os corpos de uma mulher de 21 anos e suas duas filhas, uma menina de cinco anos e um bebê de menos de um mês de vida.

Os moradores das vizinhanças, residentes na Rua José Honório, no bairro Jardim Maria Angélica,

contaram às autoridades que há dias não viam a jovem identificada como Ellen Craveiro e suas crianças. Um dos moradores percebeu o mau cheiro proveniente da casa onde as vítimas residiam, acionam a PM.

A porta da casa foi arrombada e os três corpos, já em estado de decomposição, foram encontrados em um dos cômodos da moradia. Chamou atenção o foto de que os cadáveres estavam sob cobertas, mas até a conclusão desta matéria, não havia informação sobre a possível causa das mortes.

Os corpos foram levados ao Instituto Médico Legal (IML), de Jacarezinho para serem periciados.

Várias informações postadas em redes sociais por moradores de Jacarezinho apontam que Ellen Craveiro era mãe de uma menina de cinco anos, de um primeiro relacionamento e, de um bebê de menos de um mês, com um segundo companheiro, e que não foi identificado.

Maiores informações a qualquer momento.