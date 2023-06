Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma colisão frontal deixou uma pessoa ferida na noite de ontem (10), por volta das 22h20, na PR-436, no km 72+600 metros, no município de Abatiá/PR. O acidente envolveu dois veículos, um VW/Gol e um Ford/Fiesta, ambos com placas de Abatiá.

De acordo com as informações obtidas no local, o condutor do VW/Gol, um homem de 33 anos, ficou ferido e foi encaminhado ao hospital. O teste de etilômetro não foi realizado no momento do acidente devido à necessidade de atendimento médico imediato. Já o condutor do Ford/Fiesta, também um homem de 33 anos, saiu ileso do acidente. O teste de etilômetro realizado nele indicou 0,00 mg/L de álcool no sangue.

Segundo relato do condutor do Ford/Fiesta e os dados coletados no local, ele trafegava pela PR-436 no sentido Abatiá ao entroncamento da PR-518. Ao atingir o km 72+600 metros, em uma curva aberta com lombada, ocorreu a colisão frontal com o VW/Gol, que seguia em direção contrária.

Uma investigação será realizada para determinar as circunstâncias exatas do acidente e verificar se a proibição de ultrapassagem em ambos os sentidos foi respeitada pelos condutores envolvidos. As autoridades também avaliarão se as condições da pista contribuíram para o ocorrido.