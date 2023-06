Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um homem de 67 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil por manter cadela sob maus-tratos, na manhã deste sábado (10), em Iporã, no Noroeste do Paraná. De acordo com informações do Portal Catve, a prisão só foi possível após um denunciante ir até a delegacia da cidade para relatar a situação.

Quando as equipes policiais chegaram a residência, foi localizado o bicho com larvas na face. O animal foi levado ao veterinário e corre risco de vida.

Foi realizado o boletim de ocorrência, e o homem foi encaminhado para a Cadeia Pública de Iporã. Clique aqui e veja o vídeo no Portal Catve.