Um grave acidente envolvendo um caminhão e um carro deixou a BR-153, nas proximidades do km 54, totalmente interditada na madrugada desta sexta-feira (22). O fato ocorreu por volta das 2h e mobilizou equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A colisão frontal entre os veículos causou o tombamento do caminhão, que carregava soja. Com o impacto, a carga se espalhou pela pista, obstruindo completamente o tráfego em ambos os sentidos.

Apesar da gravidade do acidente, apenas o motorista do automóvel sofreu ferimentos leves e foi encaminhado para atendimento médico.

A PRF trabalhou intensamente no local para remover a carga e o veículo tombado, liberando meia pista por volta das 6h45 . As equipes continuam atuando para desobstruir completamente a via e restabelecer o fluxo normal de veículos.