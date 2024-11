Um homem de 29 anos foi preso em flagrante após ameaçar e agredir a convivente na tarde de quarta-feira (20), em Cornélio Procópio/PR. A Polícia Militar foi acionada às 13h15 para atender à ocorrência na rua Rubi, no Jardim Pérola.

De acordo com o relato da vítima, o suspeito chegou a casa por volta das 3h da madrugada completamente alterado e fazendo xingamentos contra ela e sua mãe, que estava dormindo. O homem chegou acompanhado de um amigo em um Honda Civic prata e, após o desentendimento, a mãe da vítima arremessou um pedaço de madeira no veículo, o que fez com que o suspeito deixasse o local. Ele retornou por volta das 6h30 para dormir e após acordar, por volta das 13h, fez novas ameaças.

O homem exigiu que a convivente arcasse com os danos ao veículo do amigo, ameaçando tirar a vida dela e de sua mãe. Durante a discussão, ele a agrediu, puxando-a pelos cabelos e jogando-a ao chão, resultando em escoriações no braço e no pé direito da vítima.

Após chegar ao local, a equipe policial abordou o agressor e não encontrou nenhum objeto ilícito. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à Santa Casa para exames e, em seguida, à 11ª Subdivisão Policial (SDP).

A PM realizou buscas na residência e no veículo usado pelo suspeito na tentativa de localizar uma arma de fogo que foi mencionada pela vítima, mas não encontrou. A convivente afirmou que ele possui uma arma, mas não a mantém na casa e desconhece o local onde ela está guardada.