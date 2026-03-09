Na manhã desta segunda-feira, 9 de março, um acidente grave foi registrado na BR-153, logo após a ponte do UBA, no km 32, trecho entre os municípios de Santo Antônio da Platina e Jacarezinho. Dois automóveis colidiram frontalmente, mobilizando equipes do Corpo de Bombeiros, EPR e SAMU.

Inicialmente, havia a informação de que duas vítimas estavam presas nas ferragens. No entanto, quando os bombeiros chegaram ao local, elas já haviam sido retiradas e recebiam atendimento da equipe da EPR.

No total, quatro pessoas ficaram feridas:

– 1 vítima em estado grave

– 2 vítimas com ferimentos moderados

– 1 vítima com ferimentos leves

O atendimento foi dividido entre as equipes de emergência: duas vítimas foram socorridas e transportadas pela EPR, enquanto outras duas foram encaminhadas pelo SAMU para a Santa Casa de Jacarezinho.

O acidente provocou intensa movimentação na rodovia e reforça o alerta para os riscos de colisões frontais em trechos de maior fluxo, como o acesso à ponte do UBA, no km 32 da BR-153, entre Santo Antônio da Platina e Jacarezinho.