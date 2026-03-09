A Polícia Militar do Paraná prendeu, na noite de domingo (08), um homem suspeito de cometer feminicídio na região central de Ibaiti.
A equipe policial foi acionada após informações de que um indivíduo teria confessado que havia acabado de matar sua convivente. Diante da denúncia, os policiais deslocaram-se até o endereço indicado, onde localizaram uma mulher caída ao solo com múltiplas lesões provocadas por objeto perfurocortante.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e constatou o óbito da vítima. O local foi isolado para os trabalhos de perícia.
Durante as diligências, a equipe policial também conseguiu localizar a faca utilizada no crime, que foi apreendida para perícia
Na sequência, os policiais localizaram o suspeito, que recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao hospital para atendimento médico. Após os procedimentos necessários, ele juntamente com a arma utilizada foram conduzidos à delegacia da Polícia Civil do Paraná para as providências cabíveis.