A partir deste mês passa a funcionar o chamado “modo ladrão” de celular no país. É um mecanismo antifurtos que promete dar mais proteção a quem tem aparelhos Android.

O bloqueio do “modo ladrão” é feito por meio da detecção de roubo, que funciona por meio da inteligência artificial (IA) do Google. O sistema identifica movimentos bruscos e repentinos e trava a tela do telefone. O objetivo é evitar que ladrões consigam acessar o conteúdo do smartphone, como os arquivos e aplicativos.

Os novos recursos antifurto do Android são três: bloqueio ao detectar roubo, bloqueio de dispositivo offline e bloqueio remoto. E eles devem ser ativados via Google. Veja como abaixo.

As funcionalidades

A segunda funcionalidade, de bloqueio remoto, permite que o usuário do telefone bloqueie limpe remotamente um celular perdido ou roubado sem precisar da senha da conta do Google e do site android.

A outra opção de medida antirroubo liberada pela Google é o bloqueio de dispositivo offline para ser usado quando os aparelhos forem roubados em momentos em que não estiverem conectados à internet.

O recurso bloqueia automaticamente a tela do celular Android caso fique longos períodos sem funcionar, conforme reportagem do Olhar Digital.

Como acessar o serviço

Na prática o sistema detecta (ou ao menos tenta) se alguém pegou seu celular e saiu correndo. Esse mecanismo é feito ao coletar dados do acelômetro, o sensor de movimento do celular.

Pelo “modo ladrão”, o bloqueio de dispositivo offline trava a tela do celular se o aparelho ficar offline por muito tempo.

A ideia é aumentar o nível de dificuldade para quem tenta usar o modo avião para evitar rastreamento. O bloqueio remoto é um recurso disponível no link: android.com/lock. Ao acessá-lo (a partir de qualquer dispositivo com acesso à internet) e colocar o número do seu celular, o usuário consegue bloquear a tela do aparelho.

Roubo/furto de celulares no Brasil

O Brasil é o primeiro país a testar o “modo ladrão”, por escolha do Google, que fez pesquisa sobre assunto em vários locais.

No Brasil, dois celulares são roubados ou furtados por minuto, segundo o 18º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado em julho.

Só em 2023, foram 937.294 ocorrências de furto e roubo nas delegacias brasileiras.

O Google definiu o Brasil para ser campo para testes iniciais dos recursos antifurto por causa do feedback dos usuários brasileiros.